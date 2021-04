iOS 14.6, tvOS 14.6 et watchOS 7.5 en version bêta

Alors que les versions finales de macOS 11.3, iOS 14.5, tvOS 14.5 et watchOS 7.5 seront disponibles la semaine prochaine, les ingénieurs d'Apple sont déjà passés à l'étape suivante. Après la première version bêta de macOS 11.4 parue mercredi, c'était au tour d'iOS 14.6, tvOS 14.6 et watchOS 7.6 d'entrer en piste hier soir. On ne sait pour le moment pas ce qu'il y a au programme de ces futures mises à jour, aucune nouveauté notable n'ayant pour le moment été dénichée.Il y a en revanche une évolution intéressante sur iOS pour les développeurs et bêta-testeurs en général : lorsqu'une versionou une version finale est installée, Apple donne désormais la possibilité de rester sur cette version stable sans avoir à retirer le profil donnant accès aux versions bêtas. Elles apparaissent toujours, mais de manière séparée. Il est ainsi possible de rester sur iOS 14.5 (puis installer iOS 14.5.1, iOS 14.5.2, etc.), ou de basculer à tout moment sur une version bêta d'iOS 14.6 (et pas forcément la toute première). C'est une excellente mesure !En attendant que ces futures mises à jour révèlent leurs secrets, rendez-vous la semaine prochaine pour macOS 11.3 watchOS 7.4 ainsi que tvOS 14.5 dont les nouveautés seront plus limitées mais qui intégrera tout de même le nouvel outil de calibration présenté mardi ainsi que la prise en charge de la nouvelle télécommande