Plus d'accéléromètre ou de gyroscope sur la Siri Remote 2

C'est une petite subtilité de la Siri Remote 2 qu'Apple n'a pas crié sur les toits : la nouvelle télécommande qui accompagne l'Apple TV 4K de seconde génération présentée cette semaine est dépourvue d'accéléromètre et de gyroscope, a remarqué Digital Trends . Cette nouvelle télécommande est donc incompatible avec certains jeux nécessitant ces composants !La mention de l'accéléromètre et du gyroscope a disparu de la fiche technique de la télécommande , et Steve Moser a déniché au sein de la dernière version de tvOS un message d'erreur qui ne laisse plus aucun doute :Précisons que la télécommande d'Apple s'appelle Siri Remote, ou Apple TV Remote dans les pays où l'assistant vocal d'Apple n'est pas disponible.Ce revirement est d'autant plus notable qu'Apple avait initialement obligé les développeurs faisant appel à ces composants à prendre en charge la Siri Remote en plus des manettes de jeux plus traditionnelles. Cette exigence a depuis été abandonnée et Apple a fait des efforts pour mieux prendre en charge les manettes de jeux les plus populaires : les toutes dernières versions de macOS, iOS et tvOS apportent d'ailleurs la prise en charge complète des manettes de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X . La disparition de l'accéléromètre et du gyroscope de la Siri Remote 2 ne devrait donc pas affecter grand monde.