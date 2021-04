Non, Apple ne compte toujours pas fusionner l'iPad et le Mac

Les gens racontent deux histoires contradictoires au sujet de l'iPad et du Mac. D'un côté, ils disant qu'ils sont en conflit l'un et l'autre, qu'il faut décider entre un Mac et un iPad. Ou d'un autre côté, ils disent que nous allons les fusionner, que c'est vraiment un grand complot de notre part, d'élimer deux catégories pour n'en faire que plus qu'une. La réalité c'est que les deux hypothèses sont fausses. Nous sommes fiers du travail que nous faisons pour créer les meilleurs produits dans leurs catégories respectives.

C'est une question qui revient régulièrement depuis plusieurs années : alors que le Mac et l'iPad ne cessent de se rapprocher d'un point de vue technique, se pourrait-il qu'Apple finisse par fusionner les deux appareils d'une manière ou d'une autre ? Depuis plusieurs années, les représentants d'Apple ne cessent de réfuter l'idée . Cette semaine, Apple a présenté son iPad Pro de 2021 et la nouvelle tablette haut de gamme a la particularité d'intégrer la puce Apple M1. Exactement la même que celle des premiers Macs à avoir basculé sur l'architecture Apple Silicon l'année dernière ! Sans oublier l'intégration du Thunderbolt... Alors forcément, le sujet est une nouvelle fois revenu sur la table.C'est à l'occasion d'une interview donnée à The Independent que Greg Joswiak et John Ternus ont à nouveau abordé cette question. Pour Greg Joswiak, patron du marketing, l'unique objectif d'Apple est de pousser les deux catégories de produits le plus loin possible, sans se soucier des éventuelles concurrences internes :, affirme-t-il.Il n'empêche que le rapprochement technique des deux plateformes rend certaines hypothèses de moins en moins farfelues. Par exemple, il serait parfaitement possible, d'un point de vue technique, de lancer macOS sur un iPad et de l'utiliser sans le moindre compromis avec un écran externe et divers périphériques grâce à sa connectique Thunderbolt. Et, une fois la journée de travail terminée, de basculer sur iOS avec l'iPad qui retrouverait ses fonctions tactiles. Ce n'est d'ailleurs pas contradictoire avec certaines déclarations des dirigeants d'Apple. À la WWDC 2018, lorsque Craig Federighi avait lancé son fameux « No. » , c'était à la questionqui n'abordait que l'aspect logiciel et pas matériel de la problématique.Plus les choses avancent, plus les plateformes se rapprochent et les barrières techniques s'effacent. Reste la question fondamentale des intérêts économiques d'Apple, pour qui l'émergence d'un appareil hybride ne serait pas forcément une bonne chose. C'est en tout cas dans peu de temps qu'Apple nous livrera un premier aperçu des évolutions à venir de macOS 12 et d'iPadOS 15 : le rendez-vous est déjà pris pour la WWDC 2021 le 7 juin.