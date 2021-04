Les stocks de HomePod noir sont écoulés

Apple a annoncé la fin de la production du HomePod original le 12 mars dernier, précisant que son enceinte connectée resterait en vente jusqu'à l'épuisement des stocks. Il semblerait bien que les derniers exemplaires du modèle noir aient été vendus : il n'est désormais plus possible de le commander sur l'Apple Store , a remarqué iGeneration , et plus aucun revendeur ne l'a en stock. Le modèle blanc est en revanche toujours disponible sur le site d'Apple... avec plus d'un mois d'attente pour le recevoir.Ça sent donc fort le sapin pour le HomePod original, qui ne devrait plus tarder à définitivement disparaître du site d'Apple. Les rumeurs vont déjà bon train sur un éventuel remplacement, avec un modèle hybride fusionnant le HomePod et l'Apple TV ou un autre modèle qui intégrerait un écran et une webcam . Ces possibles nouveautés ne seraient en revanche pas prévues pour cette année.