Le MacBook Air va-t-il hériter des couleurs de l'iMac ?

L'événement Apple de ce mardi, durant lequel l'iMac M1 a été dévoilé, a fait plusieurs clins d'oeil au passé de la marque. Il y a bien sûr eu le célèbre « Hello » qu'Apple avait déjà utilisé sur son tout premier Mac en 1984, puis sur l'iMac G3 en 1998. Et il y a ces couleurs. Il y en a six en plus de l'argenté : six, comme le nombre de bandes sur le logo historique d'Apple — et oui, elles ont été repris dans l'ordre.Avec l'iMac M1, Apple a multiplié les couleurs et n'a pas hésité à utiliser des teintes très vives. On aime ou on aime moins , mais l'effet recherché est le même que sur l'iMac G3 en 1998 : surprendre, égayer et créer un sentiment de familiarité, entre le bonbon et le jouet. Impossible de ne pas faire le parallèle entre ces deux machines, que 23 ans séparent mais qui portent le même nom et s'adressent au même marché.L'iMac G3 a rencontré un grand succès. Il n'était d'abord décliné qu'en bleu, mais la palette s'est rapidement élargie (il y a même eu des motifs !). Un an après la sortie de l'iMac, Apple a pris la même recette et l'a appliquée à un ordinateur portable. L'iBook G3 « palourde » n'est resté que deux ans au catalogue avant de revenir à un châssis plus conventionnel, mais son design restera parmi les plus emblématiques de l'histoire de la marque. Même concept, mêmes couleurs.Vous voyez où on veut en venir. Après celle de l'iMac, la refonte du MacBook Air se profile. On sait qu'Apple s'apprête à remanier le design de son MacBook Pro , et il est probable que le MacBook Air évolue également pour profiter des évolutions architecturales rendues possibles par les puces Apple Silicon. Le sujet a d'ailleurs déjà été abordé par les rumeurs : Mark Gurman évoquait en janvier dernier un modèle plus compact, plus fin et plus léger. Et plus coloré ?Le sujet commence en tout cas à intéresser certains graphistes, qui essaient de reproduire sur le MacBook Air la recette de l'iMac M1. Les images ci-dessus ont été conçues par Parker Ortolani pour 9To5Mac et nous donnent une petite idée de là où les designers de Cupertino pourraient aller l'année prochaine avec le futur MacBook Air. On met une petite pièce.