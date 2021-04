L'iPad Pro 2021 a besoin d'un nouveau Magic Keyboard

Le Magic Keyboard de l'iPad Pro 12,9" a discrètement changé de référence cette semaine. En cause ? L'arrivée d'un nouveau modèle. Pas le modèle blanc présenté mardi , mais bien le modèle noir qui est au catalogue depuis l'année dernière. Le numéro de référence MXQU2 a disparu, remplacé par le numéro MJQK3. Nos confrères de iGeneration apportent un éclairage sur ce discret changement : Apple a dû adapter son accessoire à une épaisseur accrue de 0,5 mm sur le nouvel iPad Pro 12,9" présenté cette semaine. Merci l'écran Mini-LED !L'étui-clavier de l'iPad Pro épouse les formes de la tablette de très près lorsqu'il est fermé, et le demi-millimètre d'embonpoint supplémentaire serait suffisant pour compromettre la bonne fermeture de l'ancien Magic Keyboard sur l'iPad Pro 12,9" de 2021. Pour le moment, on ne sait pas s'il sera réellement impossible d'utiliser un nouvel iPad Pro sur un ancien Magic Keyboard : il est possible qu'il y ait un peu de jeu sans que cela soit totalement rédhibitoire. Il n'empêche que ce demi-millimètre supplémentaire a bien conduit Apple à créer une nouvelle version de son accessoire, et nous vous invitons donc à attendre les premiers retours sur le sujet si vous comptez renouveler votre iPad Pro et ne comptez pas remplacer un accessoire à 399 € après seulement un an d'utilisation...