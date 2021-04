Le réglage de l'équilibre de couleurs de l'Apple TV sur tvOS 14.5

En plus de la présentation de l'Apple TV 4K de seconde génération , Apple avait une nouvelle fonctionnalité surprise à présenter aux utilisateurs de son petit boîtier multimédia cette semaine : un réglage pour optimiser l'équilibre des couleurs affichées sur le téléviseur. La fonctionnalité fait partie de tvOS 14.5 et est ouverte aux utilisateurs de l'Apple TV HD (2015) et modèles ultérieurs. Pour en profiter, il faut disposer d'un iPhone équipé de Face ID (iPhone X ou ultérieur) sous iOS 14.5 ou ultérieur.Le nouveau réglage se situe dans l'app Réglages > Vidéo et audio > Équilibre des couleurs. Notez que la fonctionnalité n'est pas disponible avec l'affichage Dolby Vision.Une fois ouverte, la fonctionnalité déclenche l'ouverture d'une notification sur l'iPhone. Sur l'Apple TV, Apple invite à désactiver d'éventuels réglages exotiques (« Dynamique » ou « Sport ») sur votre téléviseur qui pourraient fausser les résultats. Cliquer sur "Continuer" sur l'iPhone permet de démarrer le réglage.À l'écran du téléviseur s'affiche un large rectangle et vous devez retourner votre iPhone, écran contre écran, puis le placer à environ trois centimètres de distance du téléviseur à l'intérieur de ce cadre. Une fois la bonne position trouvée, la fonctionnalité se lance automatiquement.Le téléviseur va alors afficher de multiples couleurs saturées et l'iPhone va pouvoir mesurer la précision de l'affichage.Le processus n'est censé durer que quelques secondes, et il n'y a rien d'autre à faire que de tenir l'iPhone à proximité du téléviseur. Une fois les mesures prises, l'Apple TV confirme le succès de l'opération et invite à voir le résultat.Vous pouvez alors visualiser un économiseur d'écran et passer du réglage par défaut au réglage personnalisé, déterminer celui qui vous plaît le plus puis le sélectionner pour ajuster la colorimétrie de l'Apple TV sur le téléviseur.Cette nouvelle fonctionnalité est très simple à utiliser et sera d'une grande utilité sur les téléviseurs dont l'image est mal équilibrée. C'est donc une très bonne nouvelle qu'Apple ne la réserve pas à son dernier modèle d'Apple TV. iOS 14.5 et tvOS 14.5, nécessaires pour en profiter, seront disponibles dans le courant de la semaine prochaine.