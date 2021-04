Jusqu'à un mois d'attente pour les AirTags

Apple a ouvert lancé les précommandes des AirTags sur l'Apple Store ce vendredi. Les délais étaient initialement d'une semaine — la sortie officielle est prévue pour le vendredi 30 avril — mais ils se sont progressivement allongés. Désormais, il faut compter deux à trois semaines d'attente pour un AirTag, et jusqu'à un mois pour un pack de quatre. Ajouter une gravure pour personnaliser son ou ses AirTags fait automatiquement passer le délai à plus d'un mois, avec une livraison prévue entre le 21 et le 31 mai pour une commande passée ce jour.Si vous espérez recevoir votre ou vos AirTags rapidement, il vaut donc mieux éviter d'opter pour une gravure personnalisée. Alternativement, notez que les AirTags ont depuis été référencés chez les revendeurs avec des délais plus courts : vous pouvez acheter un AirTag chez Amazon Boulanger ou Materiel.net , ou le pack de quatre chez Amazon LDLC ou encore MacWay . Nous avons rajouté les AirTags à notre comparateur de prix , et vous pouvez créer une alerte pour recevoir un e-mail en cas de baisse des tarifs chez un revendeur.