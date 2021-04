Le casque VR d'Apple serait toujours prévu pour 2022

Ming-Chi Kuo persiste et signe : le casque de réalité virtuelle d'Apple serait bien prévu pour une commercialisation en 2022. Cité par MacRumors , l'analyste va dans le sens de Mark Gurman qui affirmait en mars qu'Apple voudrait présenter son nouvel appareil à la presse dès qu'il sera possible d'organiser des événements avec du public, dans le courant de cette année 2021. Il faudra en tout cas donner du temps aux développeurs pour qu'ils adaptent du contenu à cette nouvelle plateforme. L'Apple Watch, par exemple, avait été présentée en septembre 2014 mais les premiers exemplaires n'avaient été commercialisés qu'en avril 2015.

(lire : Casque VR d'Apple : une idée du design... et du tarif ?)

Si Apple compte bien inviter du public pour sa présentation, il n'y aura pas d'aperçu du casque à la WWDC 2021 , en juin, qui sera une nouvelle fois dématérialisée. Il faudra donc attendre la fin d'année, entre septembre et novembre selon le calendrier des Apple Events.Le casque de réalité virtuelle d'Apple serait en fait un casque de réalité mixte : il mêlerait en effet la réalité virtuelle classique à la réalité augmentée grâce à la diffusion sur les écrans d'images prises en direct par les multiples caméras extérieures. L'appareil serait léger et puissant, ressemblant au schéma ci-dessus, avec un tarif qui devrait le réserver à un public averti . L'objectif d'Apple avec ce nouveau produit serait surtout de préparer l'industrie à l'arrivée d'un produit bien plus grand public dans les prochaines années : les fameuses lunettes connectées , qui auraient été initialement prévues pour 2023 mais dont le développement aurait pris du retard.