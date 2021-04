La puce M1, cette marge de puissance pour l'iPad Pro

Une des choses que l'iPad Pro a fait, c'est de repousser les limites. De repousser les limites pour créer un espace que les développeurs vont pouvoir remplir. Lorsque nous avons créé le tout premier iPad Pro, il n'y avait pas Photoshop. Il n'y avait pas d'applications créatives qui pouvaient en profiter immédiatement. Mais maintenant il y en a tellement que vous ne pouvez plus les compter. Parce que nous avons créé ce potentiel, cette performance — et, au passage, on en a vendu un nombre plutôt énorme — qui est un bon mélange pour que les développeurs se disent qu'ils peuvent tirer un avantage de tout ça. Il y a assez de clients et il y a assez de performance. Je sais comment utiliser tout ça. Et nous faisons la même chose avec chaque génération. Nous créons une marge de performance dont l'usage va être déterminé par les développeurs. Cela place le client dans une très bonne position car il sait qu'il achète quelque chose qui a de la marge, et les développeurs adorent ça.

On s'attendait à la puce Apple A14X, déclinaison aux stéroïdes de la puce Apple A14 de l'iPhone 12, mais ce sera finalement la puce Apple M1 issue du Mac : l'iPad Pro de 2021, présenté la semaine dernière , offre un considérable surplus de puissance par rapport à la génération précédente. Apple promet en effet jusqu'à 50% de performance brute supplémentaire par rapport à la puce Apple A12Z de l'ancien modèle, et les performances graphiques augmentent également de 40%. Il ne faut également pas oublier la RAM, qui passe de 6 Go à 8 Go ou 16 Go selon les modèles . C'est un bond en avant d'une ampleur plutôt rare d'une génération à l'autre.Dans une interview donnée à TechCrunch , le responsable du matériel John Ternus et celui du marketing Greg Joswiak sont revenus sur certains aspects de ce nouvel iPad Pro. Et il est notamment question de sa puissance : pourquoi aller aussi loin, demande Matthew Panzarino ? Pour Greg Joswiak, c'est pour donner de la marge aux utilisateurs et aux développeurs.Évidemment, intégrer la puce Apple M1 du Mac à l'iPad Pro est aussi un bon moyen d'éviter d'avoir à développer une référence de processeur supplémentaire., confirme John Ternus :On peut donc s'attendre à ce que les futures itérations de cette tablette restent sur cette gamme de processeurs, avec les futures puces Apple M2, M3, etc. En revanche, Apple s'apprête à créer des déclinaisons encore plus puissantes de ses puces ARM pour le Mac, avec des modèles plus ambitieux pour les MacBook Pro, Mac mini et iMac haut de gamme. Ces modèles seront conçus pour des châssis activement refroidis et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils se retrouvent un jour sur l'iPad Pro.Dans leur interview, les responsables d'Apple mentionnent également l'intégration d'un écran Mini-LED sur l'iPad Pro 12,9" :, affirme John Ternus.. Le vice-président principal de l'ingénierie matérielle d'Apple affirme que cette nouvelle technologie est très efficace d'un point de vue énergétique :