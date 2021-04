L'iMac 27'' dans l'attente de sa refonte

Cinq mois après la sortie des premiers Macs intégrant la puce Apple M1, Apple a présenté sa tant attendue refonte de l'iMac en ce mois d'avril 2021. Lui aussi équipé de la puce Apple M1, l'iMac 24" succède à l'iMac 21,5" avec un tout nouveau design. Apple ne s'est pour le moment attaquée qu'au petit modèle ; pour le successeur de l'iMac 27", qui est pour l'instant conservé sans changement au catalogue, il faudra encore attendre.Apple n'a pas donné de calendrier pour le modèle qui remplacera l'iMac 27", mais tout dépendra de la disponibilité de la seconde génération de puces Apple Silicon. Apple a en effet besoin d'un processeur plus puissant que la puce Apple M1 pour son grand modèle d'iMac, plus complet aussi avec la prise en charge d'une quantité plus importante de mémoire vive et d'une connectique plus riche. Cette seconde génération de puces est attendue pour la fin de cette année et devrait permettre une nouvelle série de mises à jour, avec une intégration aux MacBook Pro et Mac mini haut de gamme ainsi donc que le grand modèle d'iMac.Apple a promis une période de transition de deux ans pour son architecture Apple Silicon. Un an après les premiers modèles, il sera temps cet automne de passer à une nouvelle salve de sorties grâce à la puce Apple M2, ou M2X/M2Z si Apple reprend les suffixes déjà utilisés sur l'iPad pour ses puces haut de gamme. Ce sont les modèles les plus musclés, avec le Mac Pro, qui devraient fermer le bal en 2022.À quoi devons-nous nous attendre pour le modèle d'iMac qui prendra la suite de l'iMac 27" ? Avec son modèle 24", ou 23,5" pour être plus précis , Apple nous a déjà montré les grandes lignes de la révision à venir. Le grand modèle devrait adopter un design similaire, avec des marges nettement réduites autour de l'écran et une diagonale d'écran supérieure, quelque part entre les 27" actuels et les 32" de l'écran Pro Display XDR, possiblement avec une dalle à la technologie Mini-LED . Il est possible que ce modèle soit plus épais pour accueillir une connectique plus riche (Ethernet intégré, prise jack à l'arrière et lecteur de cartes SD ?), mais ce n'est qu'une hypothèse. Même chose pour la présence de modèles avec une façade noire, une option étrangement absente des modèles d'entrée de gamme, ou encore du coloris gris sidéral.Côté composants, on devrait découvrir une puce Apple Silicon intégrant plus de coeurs et une partie graphique plus performante ; rappelons qu'il n'y aura pas de carte graphique dédiée de marque tierce pour seconder le processeur d'Apple. La limite de mémoire vive à 16 Go imposée par la puce Apple M1 devrait sauter, tout comme celle des 2 To pour le stockage (l'iMac 27" peut grimper à 128 Go de RAM et 8 To de SSD). On devrait également retrouver le Wi-Fi 6, les nouveaux haut-parleurs et microphones, la nouvelle webcam FaceTime 1080p, ou encore le nouveau clavier avec le capteur d'empreintes digitales de Touch ID.En terme de tarifs, la stratégie d'Apple n'est pas encore connue. Avec l'iMac 24", Apple a baissé des tarifs de 50 € à configuration (stockage et mémoire vive) égale : la bascule à l'architecture Apple Silicon est plutôt synonyme de baisse de prix que de l'inverse. Mais si Apple décide de muscler ses configurations, par exemple avec 16 Go de RAM en standard et un minimum de 512 Go de stockage, sans oublier l'intégration d'un écran Mini-LED, le positionnement de l'iMac haut de gamme pourrait être différent (l'hypothèse d'une dénomination "iMac Pro" n'étant d'ailleurs pas farfelue). Il faudra attendre la présentation de ces modèles pour le savoir.Alors, faut-il attendre ou craquer pour un modèle 27" à prix réduit ? Pour faire patienter, Apple a baissé les tarifs de l'iMac 27" qui est désormais proposé à partir de 1 999 € sur l'Apple Store au lieu de 2 099 € précédemment, et même à partir de 1 779 € en version reconditionnée sur le Refurb Store . C'est mieux que rien, mais vous savez à quoi vous attendre : ce modèle se prendra une belle claque à la figure à la sortie de son successeur dans les prochains mois.