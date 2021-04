Apple annonce 430 milliards de dollars d'investissements

En 2018, Apple avait annoncé des investissements atteignant 350 milliards de dollars sur cinq ans suite au rapatriement de fonds situés à l'étranger. Aujourd'hui, trois ans plus tard, Apple a annoncé redoubler d'efforts dans ses investissements aux États-Unis avec un nouveau plan d'investissements s'élevant à 430 milliards de dollars pour les cinq prochaines années. Dans cette annonce un peu fourre-tout, il y a la création de centres de données, la création de nouveaux campus et l'extension de campus existants, des investissements chez les fournisseurs et sous-traitants ainsi que divers projets comme les séries et films d'Apple TV+.Apple cite par exemple un investissement d'un milliard de dollars en Caroline du Nord pour la création d'un nouveau campus qui pourra loger au moins 3 000 nouveaux employés spécialisés dans l'intelligence artificielle et l'ingénierie logicielle, ainsi que la mise en place de fonds pour des initiatives sociales (écoles, infrastructures, etc.) dans les environs. Apple donne également des nouvelles de son campus d'Austin, au Texas, qui est en construction et ouvrira dans le courant de l'année prochaine. Apple muscle ses équipes dans plusieurs États et compte créer plus de 20 000 emplois directs aux États-Unis dans les cinq ans.

Visuel du futur campus d'Apple à Austin

Il est également question du, le fonds d'investissement technologique d'Apple. Il est, en vrac, question d'investissement dans la logistique chez XPO Logistics, le verre chez Corning, les lasers de Face ID avec II-VI, et de multiples hautes technologies (silicium, 5G, etc.) dans de multiples États. Impossible d'aller dans les détails : les investissements les plus stratégiques resteront confidentiels, et les bénéficiaires sont trop nombreux avec pas moins de 9 000 sous-traitants et entreprises concernées dans les 50 États du pays.