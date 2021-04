iOS 14.5 est disponible pour tous

Après près de trois mois de versions bêtas successives, iOS 14.5 vient de passer en version finale et est maintenant disponible pour tous les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d'iPod touch compatibles. Les nouveautés apportées par cette nouvelle version du système d'exploitation mobile d'Apple sont très nombreuses pour une mise à jour intermédiaire.La principale nouveauté est la possibilité d'utiliser l'Apple Watch pour déverrouiller l'iPhone lorsque Face ID détecte que l'utilisateur porte un masque. Si Face ID se heurte à un masque lors de sa procédure de reconnaissance faciale, il fait alors appel à l'Apple Watch sous watchOS 7.4 : si elle est à proximité, au poignet de l'utilisateur et déverrouillée (avec un code activé), Face ID pourra alors se contenter d'un scan partiel du visage.

(lire : iOS 14.5 : l'Apple Watch ouvre Face ID avec masque)

iOS 14.5 permet de déverrouiller l’iPhone avec l’Apple Watch lorsque vous portez un masque de protection, ajoute la prise en charge d’AirTag et propose désormais des variations de couleur de peau différentes pour les Emoji représentant des couples. La nouvelle fonctionnalité « App Tracking Transparency » vous permet en outre de contrôler les apps autorisées à suivre votre activité dans les apps et sur les sites web d’autres entreprises.



Déverrouillage de l’iPhone avec l’Apple Watch

• Possibilité de déverrouiller votre iPhone X et modèles ultérieurs avec l’Apple Watch Series 3 et modèles ultérieurs lorsque vous tentez d’utiliser Face ID tout en portant un masque de protection



AirTag et Localiser

• Prise en charge d’AirTag pour suivre et retrouver de façon confidentielle et sécurisée vos objets importants, tels que vos clés, votre portefeuille, votre sac à dos et plus encore dans l’app Localiser

• La fonctionnalité Localisation précise utilise un retour visuel, sonore et tactile pour vous guider directement vers l’AirTag le plus proche grâce à l’Ultra Wideband fournie par la puce U1 sur tous les modèles d’iPhone 11 et 12

• Possibilité de localiser un AirTag en émettant un son sur le haut-parleur intégré

• Le réseau Localiser, qui compte des centaines de millions d’appareils, peut vous aider à trouver votre AirTag, même s’il n’est pas à proximité

• Le mode Perdu vous informe lorsque votre AirTag est trouvé, et vous pouvez entrer un numéro de téléphone auquel être contacté



Emoji

• Prise en charge de couleurs de peau différentes pour chacune des personnes dans toutes les variantes de l’Emoji représentant un couple qui s’embrasse et de l’Emoji représentant un couple avec un cœur

• Nouveaux Emoji de visage, Emoji de cœur, Emoji de femme avec une barbe



Siri

• Possibilité d’annoncer les appels entrants, y compris l’identité de l’appelant, avec Siri lorsque vous portez vos AirPods ou des écouteurs Beats compatibles, et de répondre les mains libres

• Prise en charge des appels FaceTime en groupe en demandant à Siri d’appeler par FaceTime une liste de contacts ou un nom de groupe à partir de Messages

• Possibilité d’appeler les contacts d’urgence en demandant à Siri



Confidentialité

• La fonctionnalité « App Tracking Transparency » vous permet de contrôler les apps autorisées à suivre votre activité dans les apps et sur les sites web d’autres entreprises à des fins publicitaires ou de partage avec des courtiers en données



Apple Music

• Partagez vos paroles préférées à l’aide de Messages, Facebook et Instagram Stories, et les abonnés peuvent lire l’extrait dans Messages sans quitter la conversation

• Les classements par ville montrent ce qui est populaire dans plus de 100 villes du monde entier



Podcasts

• Les pages de podcasts ont été repensées pour faciliter le lancement de l’écoute

• Option pour enregistrer et télécharger les épisodes, en les ajoutant automatiquement à votre bibliothèque pour un accès rapide

• Le comportement de téléchargement et les réglages de notification peuvent être personnalisés pour chaque podcast

• Les classements et les catégories populaires dans la recherche vous aident à découvrir de nouveaux podcasts



Améliorations relatives à la 5G

• La prise en charge de deux cartes SIM permet une connectivité 5G sur la ligne qui utilise des données cellulaires sur tous les modèles d’iPhone 12

• Les améliorations du mode de données intelligent optimisent davantage votre expérience sur les réseaux 5G pour une meilleure autonomie de la batterie et une meilleure utilisation des données sur tous les modèles d’iPhone 12

• Prise en charge de l’itinérance internationale 5G sur les opérateurs pris en charge sur tous les modèles d’iPhone 12



Plans

• Possibilité de partager votre heure d’arrivée estimée (ETA) lorsque vous faites du vélo ou de la marche, en plus de la voiture, en demandant à Siri ou en touchant la carte d’itinéraire au bas de l’écran, puis en touchant Partager l’heure d’arrivée



Rappels

• Possibilité de trier les rappels par titre, priorité, échéance ou date de création

• Possibilité d’imprimer vos listes de rappels



Traduire

• Possibilité de régler la vitesse de lecture des traductions en appuyant longuement sur le bouton de lecture



Jeux

• Prise en charge des manettes sans fil Xbox Series X|S et Sony PS5 DualSense™



CarPlay

• Possibilité de partager facilement votre heure d’arrivée estimée (ETA) dans Plans d’Apple lorsque vous conduisez grâce aux nouvelles commandes clavier et Siri dans CarPlay



Cette version corrige également les problèmes suivants :

• Les messages au bas du fil peuvent être masqués par le clavier dans certaines circonstances

• Les messages supprimés peuvent continuer à apparaître dans la recherche Spotlight

• Il est possible que Messages ne parvienne pas à envoyer des messages dans certains fils

• Mail ne charge pas les nouveaux e-mails pour certains utilisateurs avant le redémarrage de l’appareil

• La section de blocage et d’identification des appels peut ne pas apparaître dans les réglages Téléphone

• Les onglets iCloud peuvent ne pas apparaître dans Safari

• La désactivation de Trousseau iCloud pouvait être empêchée

• Les rappels créés avec Siri peuvent être involontairement programmés pour les premières heures du matin

• Le système de mesure de l’état de santé de la batterie réétalonnera la capacité maximum et la capacité de performance optimale de la batterie sur tous les modèles d’iPhone 11 pour remédier aux estimations inexactes du rapport sur l’état de la batterie pour certains utilisateurs (https://support.apple.com/HT212247)

• Optimisation pour réduire l’apparition d’une faible lueur qui peut apparaître à des niveaux de luminosité réduits avec des fonds noirs sur tous les modèles d’iPhone 12

• Les AirPods renvoient l’audio vers le mauvais appareil après un appel téléphonique

• Les notifications de Changement automatique des AirPods peuvent être manquantes ou en double



Autre nouveauté majeure de cette mise à jour, c'est iOS 14.5 qui met en place les fameux panneaux d'anti-suivi publicitaire . Les applications qui font appel à l'IDFA () doivent donner un choix à l'utilisateur à l'ouverture de l'app afin que ce dernier puisse consentir ou non au suivi de ses activités pour une meilleure personnalisation des publicités. C'est une mesure qui suscite une levée de boucliers dans le milieu de la publicité, et sa mise en place avait été repoussée de plusieurs mois iOS 14.5 apporte également la prise en charge de la 5G en double SIM , des manettes de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X , la possibilité de répondre à un appel sans dire « Dis Siri » avec les AirPods , de changer l'app de musique par défaut sur Siri , de nouvelles options pour Apple Music , y compris le partage des paroles , de quelques nouveaux emojis et de la recherche d'emojis sur iPad . iOS 14.5 embarque également un outil de réétalonnage de batterie pour l'iPhone 11, et deux nouvelles voix pour Siri en anglais américain. Enfin, c'est iOS 14.5 qui apporte la prise en charge des AirTags , les petits traqueurs d'Apple qui seront disponibles vendredi, sans oublier l'intégration de la recherche d'objets de marques tierces dans l'application Localiser.Apple précise que cette mise à jour apporte également la correction d'un certain nombre de bugs. Comme d'habitude, vous pouvez installer cette nouvelle mise à jour d'iOS via l'application Réglages, dans Général > Mise à jour logicielle. N'oubliez pas qu'il reste conseillé de sauvegarder vos appareils avant de les mettre à jour : pour cela, vous pouvez les synchroniser avec votre ordinateur par le biais d'iTunes ou du Finder, ou lancer la sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant).Voici les notes de version complètes de cette mise à jour :