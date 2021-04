Apple Watch : watchOS 7.4 est lancé !

Utilisateurs d'Apple Watch, une importante mise à jour est disponible pour votre montre connectée ce soir. watchOS 7.4 est lancé parallèlement à iOS 14.5 pour apporter une nouveauté principale : la possibilité de débloquer Face ID sur l'iPhone lorsque l'utilisateur porte un masque.Concrètement, si le système de reconnaissance faciale de Face ID détecte que vous portez un masque, l'iPhone fera alors appel à l'Apple Watch : si la montre est à proximité, attachée au poignet de l'utilisateur et déverrouillée (avec un code activé), elle permettra alors le déverrouillage de Face ID avec un scan partiel du visage. Cette évolution soulagera les utilisateurs d'Apple Watch ayant à porter un masque toute la journée et qui se retrouvaient jusqu'ici avec une authentification biométrique défaillante sur leur iPhone avec Face ID.

watchOS 7.4 apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs, notamment :



• Possibilité de déverrouiller votre iPhone X et modèles ultérieurs avec l’Apple Watch lorsque vous tentez d’utiliser Face ID tout en portant un masque de protection

• Possibilité de classifier les types d’appareils Bluetooth dans Réglages afin de permettre l’identification correcte des écouteurs pour les notifications audio

• Possibilité de diffuser le contenu audio et vidéo des cours Apple Fitness+ sur les téléviseurs et appareils compatibles AirPlay 2

• Prise en charge de l’app ECG sur l’Apple Watch Series 4 ou modèle ultérieur en Australie et au Vietnam

• Prise en charge des notifications d’arythmie en Australie et au Vietnam

Notez que watchOS 7.4 apporte également la prise en charge des quelques nouveaux emojis embarqués avec iOS 14.5, et un nouveau réglage du type d’appareil Bluetooth dans l'app Réglages pour mieux identifier les écouteurs en tant que tel pour les notifications audio. Comme d'habitude, la mise jour de l'Apple Watch se déclenche depuis l'iPhone : rendez-vous sur l'app Apple Watch, dans l'onglet Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. L'Apple Watch et l'iPhone doivent être connectés à un réseau Wi-Fi pour le lancement de la mise à jour et le niveau de batterie de l'Apple Watch doit être supérieur à 50%. La montre doit également rester en charge sur son chargeur le temps de la mise à jour.Voici les notes de version complètes de cette mise à jour :