iOS 14.5 : le bouton d'anti-suivi grisé chez certains utilisateurs

iOS 14.5 est disponible depuis hier soir et une de ses principales nouveautés est l'apparition des panneaux d'anti-suivi publicitaire. À la première ouverture d'une application faisant appel à l'IDFA (), celle-ci doit afficher un panneau demandant à l'utilisateur s'il accepte ou non que ses activités soient suivies pour que des publicités plus ciblées puissent lui être proposées. Ce nouveau fonctionnement est normalement activé par défaut... sauf chez certains utilisateurs chez qui l'option est mystérieusement grisée et inaccessible, synonyme de refus par défaut.Le réglage se situe dans Réglages > Confidentialité > Suivi > Autoriser les demandes de suivi des apps. Selon nos confrères de 9To5Mac , ce réglage est censé être grisé chez les utilisateurs mineurs ainsi que chez les utilisateurs ayant un profil MDM installé, mais les témoignages sur les réseaux sociaux sont plus larges que cela et concernent des utilisateurs chez qui cette limitation ne devrait pas s'appliquer. Affaire à suivre !