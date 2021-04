Des effets en réalité augmentée pour Clips 3.1

Apple continue de mettre à jour son application Clips, qui est passée en version 3.1 suite à la sortie d'iOS 14.5 hier soir. Il y a de nouveaux filtres, autocollants, et cette nouvelle version met surtout en place une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée faisant appel au scanner LiDAR pour les utilisateurs de l'iPhone 12 Pro et de l'iPad Pro. Confettis, coeurs, prisme, boule à facettes, divers effets de projecteurs... l'application prend en compte l'environnement pour adapter les effets vidéo aux particularités de la pièce. Par exemple, les confettis qui tombent s'accumulent sur les surfaces plates et certains effets ne s'appliquent qu'au sol et aux murs.Apple annonce également l'arrivée de nouveaux contenus de manière mensuelle pour cette application. Il est possible de s'abonner à des notifications lorsque de nouvelles options sont ajoutées à Clips. L'application Clips a été créée par Apple en 2017 pour faciliter la création et la publication de contenus adaptés aux réseaux sociaux. L'application est gratuite et peut être téléchargée sur l'App Store