iMac M1 : Apple explique ses choix de design

Le design de l'iMac M1, présenté la semaine dernière , n'a pas laissé indifférent. En amont du lancement des précommandes, prévu pour ce vendredi 30 avril, Apple commence à s'exprimer sur ses choix esthétiques. Colleen Novielli et Navpreet Kaloty, qui ont respectivement travaillé sur l'ingénierie et le marketing pour ce nouveau Mac, ont ainsi donné quelques informations sur le podcast Upgrade sur Relay FM. En résumé :Pour Colleen Novielli, le nouvel iMac a été conçu pour donner plus d'options de personnalisation pour mieux s'intégrer à la pièce dans laquelle il est placé.Au sujet du célèbre "menton" de l'iMac, que l'on pensait sur la sortie mais qui a finalement été conservé, Navpreet Kaloty explique en substance qu'il n'est pas prêt de partir : c'est précisément là où se trouve désormais la quasi totalité de l'ordinateur, qui a été entièrement repensé pour l'intégration de la puce Apple M1, et c'est ce qui a permis de réduire l'épaisseur de l'iMac... et son poids, d'où le pied moins haut qui permet de mieux exposer le logo à l'arrière. Et le menton permet un rappel de la couleur du tout-en-un :de face, souligne Colleen Novielli.Impossible de ne pas aborder le sujet de la façade blanche, alors qu'Apple nous a habitué à des façades noires offrant un bien plus grand contraste visuel avec l'écran., justifie Colleen Novielli. Les présentants d'Apple ont aussi tenu à rassurer sur le nouveau connecteur magnétique : sa force aurait bien été réglée pour éviter les déconnexions non souhaitées, hors tension extrême qui serait quoi qu'il en soit dangereuse pour l'ordinateur — il vaut mieux perdre du travail non sauvegardé que de voir son iMac voler à travers la pièce. Colleen Novielli a également confirmé un élément important : oui, le nouveau clavier équipé du capteur d'empreintes de Touch ID sera bien pleinement compatible avec les autres Macs équipés de la puce Apple M1.