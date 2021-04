La puce Apple M2 serait déjà en production

La production de la seconde génération de puces Apple Silicon aurait été lancée ce mois-ci chez TSMC, selon les sources du Nikkei Asia . La fabrication de ces nouvelles puces durerait au moins trois mois : Apple pourrait donc mettre la main dessus dans le courant du mois de juillet au plus tôt. Il faudrait ajouter à cela le temps de production des machines en étant équipées, mais ce serait en tout cas largement à temps pour une sortie de nouveaux Macs d'ici l'automne.Le Nikkei précise que les puces en question seraient conçues avec une nouvelle technologie de gravure, toujours avec une finesse de 5 nanomètres mais avec un procédé amélioré. C'est le process N5P de TSMC , qui promet jusqu'à -10% en consommation ou +5% en puissance indépendamment des améliorations apportées à la conception de la puce. Ce serait donc bien une puce Apple Silicon de deuxième génération, et pas un dérivé de la puce Apple M1.Après la puce Apple M1 qui équipe les machines d'entrée de gamme, il va être temps pour Apple de passer à des modèles plus musclés, avec plus de coeurs et la suppression de certaines limitations (comme la RAM plafonnant à 16 Go ou le stockage à 2 To) pour mieux s'adapter aux Macs plus haut de gamme. On attend en effet l'intégration de cette nouvelle puce sur les successeurs du MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt, du MacBook Pro 16", du Mac mini haut de gamme ainsi que de l'iMac 27". On ne sait pas pour le moment s'il y aurait un modèle unique ou deux modèles différents (M2 et M2X ?) pour mieux segmenter les futures gammes.Après la refonte de l'iMac rendue possible par la puce Apple M1, Apple devrait offrir un nouveau design à ses portables dans les prochains mois. Selon de récentes rumeurs et fuites , les futurs MacBook Pro devraient évoluer considérablement avec un châssis plus angulaire et plat, le retour d'une connectique plus variée incluant un port HDMI, un lecteur de cartes SD ainsi que la technologie MagSafe, et la suppression de la controversée Touch Bar. Le petit modèle pourrait en profiter pour intégrer une dalle s'approchant de 14", contre 13,3" aujourd'hui. Le MacBook Air devrait également évoluer pour gagner en finesse et en compacité, mais la révision serait plutôt attendue en 2022 Pour ce qui est de l'iMac, Apple nous a déjà montré la direction qu'elle allait prendre avec son modèle 24" : le successeur de l'iMac 27", qui pourrait gagner un écran montant jusqu'à 32", devrait suivre le même exemple à quelques subtilités près (on espère notamment une connectique plus riche et la possibilité de choisir une façade noire). La révision du Mac mini devrait être plus anecdotique, avec la simple sortie d'un modèle plus complet en haut de gamme sans évolution du design.