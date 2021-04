Mises à jour de sécurité pour macOS Mojave et Catalina

Apple a finalisé une importante mise à jour pour le Mac cette semaine : macOS 11.3 , sorti lundi, apporte de nombreuses petites nouveautés en plus de diverses corrections de bugs et de failles de sécurité. Afin de ne pas laisser d'utilisateurs sur le carreau, Apple a également mis en place une mise à jour de sécurité pour les utilisateurs de macOS 10.14 Mojave et 10.15 Catalina, à télécharger dès maintenant. Safari 14.1 est également lancé pour corriger certaines failles de sécurité spécifiques au navigateur d'Apple.Par définition, ces mises à jour de sécurité ne contiennent pas de nouvelle fonctionnalité mais permettent de rester en toute sécurité sur une version de macOS qui n'est pas forcément la toute dernière, par choix ou pour cause de machine trop ancienne. Si votre ordinateur n'est pas sur macOS 11 Big Sur, il est donc vivement conseillé d'installer ces deux correctifs.