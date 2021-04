Apple TV+ dévoile la bande-annonce de la série Physical

C'est l'histoire d'une femme au foyer qui se lance l'aérobic. Mal dans sa peau et en quête de sens dans le San Diego des années quatre-vingt, elle va avoir l'idée de commercialiser des cassettes vidéo sur cette discipline. Avec Rose Byrne en rôle principal, la nouvelle séried'Apple TV+ créée par Annie Weisman et réalisée par Craig Gillepsie, Liza Johnson et Stephanie Laing vient de recevoir sa première bande-annonce.Au casting, on retrouve également Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks ou encore Ashley Liao. Il y aura 10 épisodes pour cette première saison de Physical, et cette nouvelle production exclusive du service de streaming d'Apple fera ses premiers pas sur Apple TV+ le vendredi 18 juin.