Ventes en baisse : Apple réduirait la production des AirPods

Apple réduirait la production de ses AirPods de 25% à 40% pour le reste de l'année, si on en croit les sources du Nikkei Asia . De prévisions initiales de 110 millions d'exemplaires, Apple en produirait finalement entre 75 et 85 millions. En cause, les stocks seraient élevés et la demande pas aussi forte qu'attendu. Les écouteurs sans fil d'Apple souffriraient d'une concurrence accrue mais également d'un certain manque de nouveautés : les AirPods Pro datent d'octobre 2019, et les AirPods 2 de mars 2019...Justement, Apple ne compterait pas laisser la situation se dégrader trop longtemps et de nouveaux modèles seraient dans les tuyaux. Les AirPods 3, qui devraient débarquer dans le courant du troisième trimestre , prendraient un design très proches des AirPods Pro avec une tige plus courte, toujours sans réduction de bruit active. Les AirPods Pro 2, eux, seraient prévus d'ici la fin d'année ; il a également été question d'un nouveau design éliminant totalement la tige extérieure à l'oreille, mais sans certitude pour le moment.En attendant, les offres promotionnelles se multiplient sur les différents modèles d'AirPods et les remises n'ont jamais été aussi importantes. Cette semaine, on peut ainsi retrouver les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire à 130 € chez Amazon au lieu de 179 € chez Apple (-27%), les modèles avec boîtier de recharge sans fil à 179 € au lieu de 229 € chez Apple (-22%) et les AirPods Pro à 205 € au lieu de 279 € chez Apple (-27%).