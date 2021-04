Q2 2021 : Apple enchaîne les records de vente

Le trimestre dernier, Apple avait pulvérisé ses records de vente pour le trimestre de fêtes. Trois mois plus tard, Apple vient de présenter ses résultats financiers pour le compte de son deuxième trimestre fiscal de 2021, qui s'étend de janvier à mars, et ce sont de nouveaux records qui viennent de tomber pour un second trimestre. Apple s'est arrogé un chiffre d'affaires de 89,58 milliards de dollars, contre 58,31 milliards pour le trimestre équivalent de 2020. C'est une hausse de 53% d'une année sur l'autre. Côté bénéfices, c'est encore plus incroyable : Apple est passée de 11,25 à 23,63 milliards de dollars en un an, soit 110% de hausse !Apple a profité à plein de la crise sanitaire et des changements d'habitudes des consommateurs. Tous les postes sont ainsi en nette croissance. L'iPhone est passé de 28,96 à 47,94 milliards de dollars d'un année sur l'autre (+66%), un peu aidé par un lancement plus tardif que d'habitude en fin d'année dernière. Le Mac est passé de 5,35 à 9,10 milliards de dollars (+70%), ce qui confirme le grand succès des ordinateurs équipés de puces Apple Silicon. L'iPad est quant à lui grimpé de 4,37 à 7,8 milliards de dollars (+79%), officiant à la fois pour le télétravail et les loisirs. Les autres produits (AirPods, Apple Watch, Apple TV, Beats, etc.) suivent une hausse plus modeste avec un passage de 6,28 à 7,84 milliards de dollars (+25%), et les services continuent leur croissance en passant de 13,35 à 16,90 milliards de dollars (+27%).Toutes les activités d'Apple sont donc en pleine forme et la répartition des revenus d'Apple ne change ainsi pas beaucoup : l'iPhone continue de représenter plus de 50% des revenus d'Apple, les services près de 20%, puis le Mac, l'iPad et les autres produits sont plus ou moins à égalité autour de 10%.Les représentants d'Apple se sont bien sûr satisfaits de ce nouveau trimestre historique., a déclaré Tim Cook., a ajouté le patron d'Apple. Le comptable en chef d'Apple, Luca Maestri, s'est également réjoui de ces résultats exceptionnels mais a jugé la situation actuelle trop instable pour donner des estimations pour les chiffres du trimestre prochain.