Apple s'attend à des pénuries sur le Mac et l'iPad en 2021

Apple a hier soir présenté des résultats financiers exceptionnels , profitant pleinement d'une situation sanitaire dégradée ayant entraîné de nombreuses et profondes modifications dans les usages à la fois de travail et de loisir. Si Apple peut se réjouir de tirer son épingle du jeu aussi brillamment, les logisticiens de Cupertino peuvent également être inquiets : l'ensemble de l'industrie fait actuellement face à une pénurie de composants , notamment due à une hausse de la demande combinée à une dégradation de la capacité de production ces derniers mois.Apple n'a pas échappé au sujet hier soir, et Tim Cook a prévenu qu'il fallait effectivement s'attendre à une tension sur les stocks cette année, principalement sur le Mac et l'iPad sans plus de précisions sur les gammes touchées. Le CEO d'Apple a déclaré que, indiquant ne pas être en capacité de préciser quand cette crise prendra fin — certains industriels ne s'attendent pas à un retour à la normale avant 2023 Il faut donc s'attendre à des stocks faibles et des délais accrus sur certaines gammes de tablettes et d'ordinateurs dans le courant de cette année, d'autant plus si les produits en question continuent de rencontrer un succès aussi insolent . L'état des stocks des nouveaux iMac et iPad Pro , dont la sortie aura lieu dans le courant du mois de mai, sera notamment scruté de près.Tim Cook n'a pas abordé le sujet, mais l'iPhone pourrait également être touché par cette pénurie. Pour le moment, la sortie de l'iPhone 13 serait toujours prévue pour la fin du mois de septembre mais tout dépendra de l'évolution de la crise chez les sous-traitants d'Apple, dont Foxconn qui a déjà déclaré être inquiet pour sa capacité de production cette année.