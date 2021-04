Les nouveaux iMac et iPad Pro lancés le 21 mai ?

Mise à jour 16:53 :

Apple a brièvement confirmé la date du 21 mai... dans le champ HTML de description de son communiqué de presse qui confirme le lancement des précommandes demain mais ne donne pas la date de sortie des nouveaux produits. Apple a rapidement retiré la mention de cette date, sans que l'on sache pourquoi cette information n'est pas encore publique. La phrase supprimée était d'ailleurs bancale, Apple incluant les AirTags et l'iPhone 12 violet à la sortie du 21 mai alors que ces deux nouveautés arrivent dès demain.





Les nouveautés d'Apple sont bientôt là ! Les premières livraisons d'AirTags sont attendues ce vendredi 30 avril, en même temps que l'ouverture des précommandes pour les nouveaux modèles d'iMac d'iPad Pro et d'Apple TV . Pour ces trois gammes, Apple n'a pas encore précisé quel serait le jour de lancement. Sur sa boutique en ligne, il est en effet indiquésans plus de précision. Le revendeur britannique John Lewis nous donne aujourd'hui une indication plus précise : son site indique une disponibilité des nouveaux iPad et iMac pour le vendredi 21 mai.Nous devrions quoi qu'il en soit avoir confirmation de cette date très bientôt : les précommandes seront lancées ce vendredi à 14h sur l'Apple Store et Apple devrait alors afficher des délais plus précis. Si vous souhaitez acheter un des nouveaux produits et faire partie des premiers utilisateurs à les recevoir, nous vous conseillons d'être à l'heure pour l'ouverture des précommandes ; la situation des stocks sera sans doute tendue et il est possible que les délais s'envolent rapidement.