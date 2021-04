iMac M1 : certains coloris ne seront pas disponibles en boutique

Sept couleurs différentes, ça apporte peut-être de la joie mais c'est un enfer logistique. Apple l'a confirmé dans son communiqué de presse publié annonçant le lancement des précommandes de l'iMac M1 prévu ce vendredi : tous les coloris ne seront pas disponibles en boutique. Les Apple Stores de brique et de mortier devront se contenter des quatre coloris du modèle d'entrée de gamme : le bleu, le vert, le rose ou l'argent. Pour les coloris jaune, orange et mauve, il faudra obligatoirement passer par l'Apple Store en ligne Il est probable que les sept couleurs soient présentes en démonstration au sein des Apple Stores pour que les potentiels acheteurs puissent se faire une idée du rendu des différents coloris, mais il ne sera donc pas possible de repartir avec un exemplaire sous le bras. Pour le moment, cette considération ne concernera le public français que de loin : dans le contexte de crise sanitaire que l'on connaît, tous les Apple Stores de France sont actuellement fermés et ce jusqu'à nouvel ordre.