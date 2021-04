La nouvelle Siri Remote intégrée à l'app Localiser ?

La nouvelle télécommande Siri Remote, qui accompagne l'Apple TV 4K de seconde génération , pourrait-elle être géolocalisée avec précision au sein de l'application Localiser d'Apple ? C'est ce que Siri semble penser lorsqu'on lui demande de retrouver la télécommande en question :, répond l'assistant vocal d'Apple. Normalement, Siri donne un message d'erreur beaucoup plus clair : si on lui demande par exemple de retrouver un Apple Pencil, il répondPour être géolocalisée avec grande précision au sein d'un appartement, la Siri Remote devrait intégrer la puce Apple U1 pour la prise en charge de la technologie Ultra Wideband, comme les AirTags . À en croire la fiche technique de la télécommande, ce n'est pas le cas. Cette fonctionnalité avait fait l'objet d'une rumeur de Mark Gurman en septembre dernier, et les sources de ce journaliste sont généralement excellentes : à moins que la puce Apple U1 soit bien là mais qu'elle soit encore inactive, il est possible que le projet ait été abandonné ou reporté entre temps et que Siri n'ait pas encore reçu le mémo. C'est en tout cas une piste intéressante pour une future mise à jour.