La Commission européenne accuse Apple d'abus de position dominante

En janvier dernier, Apple se déclarait inquiète des enquêtes menées à son encontre pour cause de possible abus de position dominante. Elle faisait bien de l'être : aujourd'hui, la Commission européenne a livré ses conclusions préliminaires de son enquête sur les pratiques d'Apple suite au dépôt de plainte de Spotify en 2019, et elles ne sont pas bien encourageantes pour la firme de Cupertino. Sur Twitter, Margrethe Vestager déclare que

Dans un communiqué de presse , la Commission européenne annonce avoir prévenu Apple de ses conclusions préliminaires sur sa fameuse commission de 30%. Ce n'est qu'une étape dans l'enquête, Apple ayant maintenant la possibilité de construire sa défense, mais l'horizon s'assombrit pour Apple et son App Store. Dans une déclaration envoyée à TechCrunch , Apple reste sur sa ligne habituelle :À suivre, donc.