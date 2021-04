Les précommandes de l'iMac 24 pouces sont lancées

Comme précédemment annoncé, les tarifs débutent à 1 449 € pour le modèle d'entrée de gamme, qui est équipé de la puce Apple M1 avec 7 coeurs graphiques, de deux ports Thunderbolt (USB 4) et de 256 Go de stockage, avec un Magic Keyboard dépourvu de la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID. En milieu de gamme, à 1 669 € , l'iMac passe sur la puce Apple M1 avec 8 coeurs graphiques, gagne deux ports USB 3 supplémentaires, le port Ethernet sur le bloc d'alimentation et Touch ID sur le clavier. En haut de gamme à 1 899 € , l'iMac passe à 512 Go de stockage.Au-delà des configurations standard, il est possible de choisir plusieurs options . Il est par exemple possible de passer de 8 Go à 16 Go de RAM pour un supplément de 230 €. Le stockage est également personnalisable. Sur les modèles intégrant un SSD de 256 Go, il est possible de grimper à 512 Go pour 230 € ou à 1 To pour 460 €, et même à 2 To pour 920 € sur le modèle de milieu de gamme. Sur le modèle intégrant 512 Go de SSD, il est possible de passer à 1 To pour 230 € ou à 2 To pour 690 €.Sur le modèle d'entrée de gamme, il existe aussi une option à 26 € pour le connecteur Gigabit Ethernet sur le bloc d'alimentation, une option à 50 € pour Touch ID sur le clavier et une option à 76 € pour un clavier avec Touch ID et pavé numérique. Sur les deux modèles supérieurs, qui sont déjà livrés par défaut avec un clavier intégrant Touch ID, l'option pour obtenir un clavier avec pavé numérique est à 26 €. Sur tous les modèles, il est possible de remplacer la Magic Mouse par un Magic Trackpad pour un surplus de 50 €.Si vous préférez passer par un revendeur, sachez qu'il est également possible de précommander un iMac M1 chez Amazon Boulanger et Fnac