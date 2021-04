Le nouvel Apple TV 4K et la Siri Remote en précommande

Mise à jour 14:35 :

Vous pouvez également retrouver le nouvel Apple TV 4K à la Fnac (32 Go - 64 Go) et chez Boulanger (32 Go - 64 Go) avec en bonus une petite remise de 4,01 € sur le modèle de 32 Go à 194,99 € à la Fnac.

Les précommandes de la seconde génération d'Apple TV 4K, présentée la semaine dernière , sont maintenant ouvertes sur l'Apple Store . Vous pouvez y retrouver le modèle de 32 Go à 199 € et celui de 64 Go à 219 € . L'Apple TV classique, désormais livré avec la nouvelle télécommande Siri Remote, est toujours affiché à 159 € Il est également possible d'acheter la nouvelle Siri Remote seule, à 65 € , pour l'utiliser sur l'Apple TV HD ou l'Apple TV 4K de première génération. Les premières livraisons de ces nouveaux modèles auront lieu à partir du vendredi 21 mai.