Les accessoires des AirTags étaient déjà prêts en 2020

Les AirTags sont arrivés chez leurs premiers clients aujourd'hui ! Nous allons bien sûr nous intéresser aux différents aspects des petits traqueurs Bluetooth d'Apple, mais nous allons commencer par le commencement : la... boîte. Ou pour être plus précis, la boîte des accessoires qui accompagnent les AirTags. De nombreux témoignages nous indiquent aujourd'hui que les accessoires conçus par Apple ont été fabriqués l'année dernière. Sur l'exemple ci-dessous, qui nous montre le packaging du porte-clés en cuir ( 39 € ), on voit noir sur blanc que l'accessoire a été fabriqué en août 2020. Un tel décalage avec la date de commercialisation est très inhabituel.

Photo par @ArnaudDucouret

Le constat ne s'arrête pas là : on peut même avoir une mention de l'année 2019 sur les mentions légales d'un document qui accompagne les accessoires. Apple s'est donc bien occupée du rachat de la marque AirTag il y a déjà deux ans. Maintenant que les traqueurs ont été commercialisés, la FCC a rendu publics des documents relatifs aux tests de ceux-ci : ils nous apprennent que les AirTags ont été envoyés au régulateur américain pour validation entre juillet et novembre 2019, pile au moment de la sortie de l'iPhone 11 et de la puce Apple U1 prenant en charge l'Ultra Wideband.

Photo par @ZONEofTECH

Si les rumeurs au sujet des AirTags datent d'aussi longtemps — les premières rumeurs à son sujet remontent à avril 2019 — c'est donc bien qu'Apple a mis un temps fou à concrétiser ce projet dont le lancement a vraisemblablement été repoussé à plusieurs reprises. Est-ce à cause de considérations techniques ? De la crise sanitaire et des mesures de confinement rendant un tel produit moins pertinent ? De craintes de conflits avec la concurrence, notamment Tile, dans un contexte où les accusations d'abus de position dominante pleuvent ? La mise en place du réseau Localiser / Find My ouvrant l'application Localiser aux produits tiers juste avant la présentation des AirTags est-elle directement liée à ces craintes ? De multiples hypothèses sont possibles et Apple se gardera bien de nous donner tous les détails.