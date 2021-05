Deuxième version bêta pour iOS 14.6 et watchOS 7.5

Une semaine après le lancement de la première version bêta d'iOS 14.6 , c'était au tour de la seconde mouture de travail de faire son entrée hier soir. Comme la semaine dernière, il n'y a pas de nouvelle fonctionnalité directement visible par l'utilisateur en dehors de la nouvelle manière de gérer l'installation des bêtas , désormais indépendante de l'installation des versions finies. On sent qu'il ne s'agit que de quelques évolutions sous le capot pour corriger des bugs suite à la mise en ligne d'iOS 14.5 en début de semaine. Même chose pour les secondes versions bêtas de watchOS 7.5 et tvOS 14.6 également lancées hier.Après les nombreuses nouveautés d'iOS 14.5 , il faudra maintenant attendre iOS 15 pour la prochaine salve d'évolutions. La présentation est pour bientôt : c'est le 7 juin qu'Apple présentera les différentes nouveautés de iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15 lors de la conférence inaugurale de la WWDC 2021