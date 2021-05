De longues semaines de délais pour l'iPad Pro 12,9''

Les précommandes des nouveaux modèles d'iPad Pro ont été lancées hier sur l'Apple Store avec de premières livraisons annoncées pour le vendredi 21 mai. C'était pour les acheteurs les plus réactifs : les délais se sont rapidement étendus pour les grands modèles. Pour l'iPad Pro 11", il est encore possible d'obtenir un exemplaire avant la fin du mois de mai. Pour l'iPad Pro 12,9" en revanche, Apple affiche désormais plusieurs semaines d'attente supplémentaire, avec une livraison entre le 21 juin et le 2 juillet pour une commande passée ce samedi.Les rumeurs au sujet des difficultés d'approvisionnement d'Apple en écrans Mini-LED ont été insistantes ces dernières semaines, et Apple a d'ailleurs confirmé qu'il fallait s'attendre à des pénuries sur certains modèles de Mac et d'iPad dans le courant de cette année. Ces importants délais sur l'iPad Pro 12,9" devraient donc s'installer durablement. Notez que les revendeurs promettent pour le moment des délais plus courts, par exemple chez Amazon ( 11" 12,9" ), Boulanger ( 11" 12,9" ) et Fnac ( 11" 12,9" ), mais leurs approvisionnements dépendent d'Apple et ce n'est donc pas totalement garanti.