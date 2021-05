Des frais de réparation de 751 € pour l'iPad Pro 12,9'' de 2021

Le tarif de l'iPad Pro 12,9" a augmenté à cause de l'intégration d'un écran Mini-LED sur l'iPad Pro de 2021 : les tarifs débutent désormais à 1 219 € au lieu de 1 119 € sur la gamme de 2020. Le surcoût à la production ne se répercute pas que sur le prix de vente, mais également sur les frais de réparation : Apple a mis à jour sa fiche tarifaire pour les différentes réparations hors garantie de l'iPad, et on apprend que les frais de réparation hors garantie de l'iPad Pro 12,9" de 2021 sont de 751 €, contre 691 € pour le modèle de 2020.Ces frais s'appliquent quel que soit le dommage en dehors d'un remplacement de batterie (109 €), et il faudra donc faire particulièrement attention à l'écran. Comme toujours, Apple propose son assurance AppleCare+ pour donner un peu plus de sérénité aux maladroits : à 159 € , elle ramène la franchise à 49 € dans la limite de deux incidents par période de douze mois, sur deux ans, et elle couvre également l'Apple Pencil et le Magic Keyboard.