L'AirTag aurait bien pu avoir un petit trou

Les AirTags sont très compacts, mais ils n'intègrent pas de trou permettant de les accrocher facilement à un anneau : il faut un porte-clés ou un accessoire spécifique pour l'attacher à un objet dans lequel il ne peut pas être glissé. Le site iFixit a reçu ses AirTags et a commencé son traditionnel démontage , qui lui a permis de remarquer trois petites zones dépourvues de composants sur le côté de l'appareil. Un petit coup de perceuse et hop, voici un AirTag avec un trou !L'opération est risquée et nécessite une grande précision. Elle fait également sauter la garantie ainsi que l'étanchéité de l'AirTag, et le trou reste trop petit pour un porte-clés traditionnel. Il n'empêche qu'elle fonctionne : un lecteur de MacRumors ayant eu la même idée a ainsi partagé l'image d'un AirTag attaché à une ficelle.L'absence de trou permettant de faciliter l'accroche des AirTags sans avoir à user d'accessoires sera sans doute un frein pour certains utilisateurs potentiels. Il serait probablement nécessaire d'augmenter un peu le diamètre du traqueur d'Apple pour offrir cette fonctionnalité dans les règles de l'art, mais c'est un compromis qu'il pourrait être intéressant de faire sur un hypothétique futur second modèle.