L'iPad mini 6 lancé en fin d'année 2021 ?

La sortie de l'iPad mini 6 aurait initialement été prévue pour le printemps , mais le lancement aurait été retardé. Selon Ming-Chi Kuo, cité par MacRumors , il faudrait désormais s'attendre à une commercialisation durant le second semestre, sans plus de précisions. Il est possible qu'Apple ait fait face à des difficultés d'approvisionnement dans le cadre de la pénurie de composants qui touche l'ensemble de l'industrie depuis quelques mois. Apple a d'ailleurs prévenu qu'il fallait s'attendre à des pénuries sur le Mac et l'iPad dans le courant de l'année.Selon les indiscrétions dont nous disposons, l'iPad mini 6 ne changerait pas radicalement de design : il ne serait pas encore question de basculer sur un écran bord-à-bord et Face ID, et on retrouverait donc les larges bordures sur le haut et le bas de l'écran, ainsi que le bouton d'accueil avec Touch ID. En revanche, Apple pourrait tout de même augmenter la taille de l'écran grâce à une légère réduction des marges autour de la dalle. Pour le reste, Apple devrait bien sûr adopter un processeur plus récent que la puce Apple A12 actuelle, pourquoi pas le Wi-Fi 6 et de meilleurs appareils photos.