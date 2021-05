iOS 14.5.1 est disponible pour tous

Une semaine après la sortie d'iOS 14.5 , une nouvelle mise à jour logicielle est disponible pour les utilisateurs d'iPhone, iPad et iPod touch. Il s'agit d'iOS 14.5.1, une mise à jour mineure principalement destinée à corriger des bugs. Apple cite notamment le problème au niveau du bouton de réglage de la nouvelle fonctionnalité d'anti-suivi, qui pouvait apparaître grisé chez certains utilisateurs et qui aurait donc été réglé. Apple indique également que cette mise à jour corrige des problèmes de sécurité. iOS 12.5.3 est également lancé pour apporter les correctifs de sécurité aux appareils incompatibles avec les versions d'iOS les plus récentes.Comme toujours, n'oubliez pas qu'il reste conseillé de sauvegarder vos appareils avant de les mettre à jour : pour cela, vous pouvez les synchroniser avec votre ordinateur par le biais d'iTunes ou du Finder, ou lancer la sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant). Vous pouvez installer iOS 14.5.1 dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.