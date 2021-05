macOS 11.3.1, une mise à jour de sécurité pour le Mac

Une semaine après la sortie de macOS 11.3 et de ses nombreuses nouveautés, une mise à jour beaucoup plus mineure est lancée cette semaine : macOS 11.3.1 est disponible ce soir avec au programmedestinées à tous les utilisateurs. Il s'agit notamment de corriger deux failles de WebKit qui permettaient à des sites web malintentionnés d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur. Apple ne donne pas le détail des autres changements apportés, mais il s'agit uniquement de correctifs et il n'y a donc pas de nouvelles fonctionnalités.Comme toujours, vous pouvez retrouver cette nouvelle mise à jour de macOS dans la section « Mise à jour de logiciels » des Préférences Système. N'oubliez pas, tout se passe généralement sans encombre mais il reste fortement conseillé de réaliser une sauvegarde de vos données avant de lancer l'installation d'une mise à jour de macOS.