Des modèles d'iPad inconnus en vadrouille

Dans le cadre de la sortie à venir de l'iPad Pro de 2021, qui a été présenté à la fin du mois d'avril mais qui ne doit trouver le chemin des rayons qu'en deuxième partie du mois de mai, Apple a réalisé un certain nombre de démarches légales dans les pays où cela est nécessaire. Comme à son habitude, l'a enregistré toute une flopée de nouvelles références la semaine dernière, et l'organisme russe nous indique qu'Apple avait sans doute initialement prévu des annonces plus nombreuses.Comme toujours avec l'EEC, il n'est pas évident de s'y dépatouiller : les numéros de référence sont livrés bruts et il faut partir à la recherche de correspondances avec les nouveaux modèles, qui peuvent parfois être exclusifs à certains pays. En glanant les références des nouveaux iPad Pro ici et là , on peut obtenir la liste suivante : iPad Pro 11" Wi-Fi (A2377), iPad Pro 11" cellulaire (A2460, A2301, A2459), iPad Pro 12,9" Wi-Fi (A2378) et iPad Pro 12,9" cellulaire (A2462, A2379, A2461). Dans la liste publiée par l'EEC, il reste donc plusieurs références non attribuées : A2568, A2569, A2589, A2604, A2567, A2588 et A2602.Sommes-nous en présence de différentes déclinaisons de l'iPad mini 6 et de l'iPad 9 ? C'est bien possible, mais nous n'avons pas la possibilité d'en savoir plus pour le moment. Cela peut en revanche nous indiquer qu'Apple a effectivement pris du retard sur le développement de ces mises à jour, comme l'affirmait l'analyste Ming-Chi Kuo pas plus tard qu'hier : la sortie de l'iPad mini 6 aurait bien été prévue pour le printemps mais aurait été repoussée en seconde partie d'année. Même chose pour l'iPad 9, qui pourrait attendre la fin d'année au plus tôt. Les différents fabricants d'appareils électroniques font actuellement face à une pénurie de composants et il est probable qu'Apple ait préféré reculer certaines sorties.