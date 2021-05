L'AirTag dévoile sa conception interne, par iFixit

Ce n'est que la première génération d'AirTags, mais les petits traqueurs d'Apple semblent avoir reçu une attention toute particulière dans leur conception et présentent un agencement interne plus poussé que leurs concurrents de Tile ou de Samsung. Le site iFixit a entièrement démonté un AirTag et a comparé sa conception au Tile Mate et au Galaxy SmartTag.Rien qu'aux rayons X, l'AirTag se distingue particulièrement avec une architecture plus compacte, sans trou pour permettre l'accroche d'un porte-clés, complètement ronde et organisée autour d'un élément central qui se trouve être l'aimant d'un haut-parleur (c'est ce qui rend l'AirTag magnétique). Un élément absent des modèles concurrents, qui intègrent un haut-parleur piézoélectrique plus puissant mais moins qualitatif.L'ouverture d'un AirTag est très facile : il suffit de presser la partie métallique avec les doigts puis de tourner pour libérer le châssis et accéder à la pile CR2032 qui est ainsi aisément remplaçable, comme sur le Galaxy SmartTag (le Tile Mate intègre une pile CR1632 plus petite).Pour aller plus loin, il n'y a pas de vis mais des éléments à déclipser et décoller. Apple n'a clairement souhaité que l'intérieur de l'AirTag soit accessible — rien n'est d'ailleurs remplaçable — et c'est donc une opération touristique pure et simple que propose iFixit ici. La visite nous permet notamment de découvrir une conception ingénieuse pour le haut-parleur, qui utilise la structure plastique du AirTag pour fonctionner.La carte mère s'articule autour de l'aimant central du haut-parleur et prend donc la forme d'un anneau, avec un petit fil en cuivre soudé pour alimenter le haut-parleur. Parmi les puces identifiées, on retrouve par exemple un accéléromètre, un module Bluetooth et NFC, 32 Mo de stockage, un ampli audio ou encore la puce Apple U1 pour la prise en charge de l'Ultra Wideband.L'ensemble paraît globalement plus travaillé que la concurrence, avec un résultat plus compact qui ne fait pas de compromis sur les fonctionnalités (et qui ajoute l'Ultra Wideband) en dehors de l'absence de trou pour pouvoir attacher l'AirTag sans avoir besoin d'accessoire. iFixit émet une seule crainte : que des personnes malintentionnées désactivent physiquement le haut-parleur pour mieux suivre de potentielles victimes (n'étant pas sur iPhone, iOS détectant ce type d'activité et affichant une alerte).