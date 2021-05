Une seconde version bêta pour macOS 11.4

Deux semaines après la première mouture , une deuxième version de travail de macOS 11.4 a été envoyée par Apple aux développeurs et aux membres du programme de versions bêtas publiques d'Apple hier soir. Cette nouvelle version ne semble pas apporter de changement particulier, les ingénieurs d'Apple s'étant sans doute contentés de corriger quelques bugs. Pour le moment, on ne connaît qu'une seule évolution apportée par macOS 11.4 : la prise en charge sur les Macs Intel des cartes graphiques AMD Navi basées sur l'architecture RDNA2 (6800, 6800XT et 6900XT).Après les nombreuses nouveautés de macOS 11.3 , il faut donc s'attendre à une mise à jour beaucoup plus mineure pour macOS 11.4 dans les prochaines semaines. C'est avec macOS 12, dont la présentation aura lieu à la WWDC le 7 juin, qu'Apple aura de nouvelles évolutions significatives à proposer.