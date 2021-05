Une nouvelle version de Safari 14.1 pour Mojave et Catalina

Déjà lancée il y a une dizaine de jours, la version 14.1 de Safari destinée à combler certaines failles de sécurité pour les utilisateurs de macOS 10.14 Mojave et 10.15 Catalina comportait quelques problèmes de comportement. Il y avait en effet des bugs au sein de WebAuthN et de localStorage pour l'authentification des applications web et le stockage de données des différents onglets. Apple a donc retiré la mise à jour de ses serveurs la semaine dernière, et une nouvelle mouture a été mise en ligne hier soir. Elle est toujours numérotée 14.1, mais est donc dépourvue des deux bugs problématiques.Apple a profité de cette nouvelle version de Safari 14.1 pour corriger deux failles de WebKit qui pouvaient permettre à des sites web malveillants d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur — ces deux failles ont déjà été corrigées sur Big Sur avec macOS 11.3.1 sorti un peu plus tôt cette semaine.