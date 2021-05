L'iPhone 13 Pro Max se montre en maquette

Après les vitres et les fichiers 3D , c'est au tour de maquettes de l'iPhone 13 de se montrer en vidéo. Plus spécifiquement, c'est l'iPhone 13 Pro Max qui est à l'honneur aujourd'hui dans une vidéo de Unbox Therapy, avec une maquette particulièrement bien réalisée à partir des schémas industriels qui circulent depuis quelques semaines sous le manteau en Chine.On y retrouve sans surprise un design très similaire, mais avec deux subtilités qui permettent de le distinguer instantanément. À l'arrière, les appareils photos de l'iPhone 13 Pro Max sont beaucoup plus volumineux que ceux de l'iPhone 12 Pro Max. Les appareils photos sont plus resserrés les uns des autres, mais l'emplacement des capteurs est également plus gros : il ne faut pas espérer une compatibilité des coques et des étuis d'une génération sur l'autre.À l'avant, l'encoche est plus petite, moins large, notamment grâce au déplacement du haut-parleur au-dessus des capteurs, contre le châssis. Cela permettra d'accroître la surface de l'affichage de chaque côté des capteurs, et cela nécessitera également une adaptation de certains accessoires comme les vitres de protection.Le printemps est maintenant bien entamé et le design de la prochaine génération d'iPhone fait de moins en moins de doutes. Les caractéristiques techniques ont également fait l'objet de nombreuses rumeurs : puce Apple A15 plus puissante et économe, modem 5G plus rapide et moins consommateur, nouveaux appareils photos, écran 120 Hz sur les modèles Pro, possible retour de Touch ID intégré directement sous l'écran... Si Apple ne subit pas trop la pénurie de composants qui touche actuellement l'ensemble de l'industrie, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro devraient être lancés à la fin du mois de septembre