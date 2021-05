Apple investit 410 millions de dollars dans II-VI

Apple va puiser 410 millions de dollars dans sonpour soutenir II-VI, un fabricant américain spécialisé dans le matériel optique et les semi-conducteurs. Cette nouvelle dotation suit un premier investissement de 390 millions de dollars réalisé en 2017. C'est II-VI qui conçoit les lasers VCSEL utilisés par Face ID ainsi que les lasers utilisés dans le scanner LiDAR. Ce sont deux composants stratégiques pour l'iPhone et l'iPad, et sans doute pour de futurs produits d'Apple. Apple précise que l'objectif est d'accélérer le développement de futurs composants pour l'iPhone.Ce nouvel investissement va soutenir 700 emplois au Texas, au New Jersey, en Pennsylvanie et dans l'Illinois. Apple avait déjà annoncé le renouvellement de sa confiance dans II-VI à l'occasion de la présentation de son plan d'investissement de 430 milliards de dollars pour les cinq prochaines années.