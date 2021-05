AirTags : une interface de test cachée dans l'app Localiser

C'est une étonnante et rare découverte faite par hasard par un utilisateur sur Reddit : une interface de test des AirTags normalement réservée aux développeurs d'Apple a été conservée dans la version finale de l'application Localiser. Pour y accéder, il faut déclencher la recherche précise d'un AirTag sur un iPhone 11 ou un iPhone 12, puis cliquer rapidement cinq fois sur le titre du AirTag en train d'être recherché. Il apparaît alors une interface proposant toute une ribambelle d'informations de diagnostic en temps réel ainsi que de réglages pour adapter l'interface (niveau de flou, nombre de points, couleurs, etc.), un mode basse résolution ou encore un test complet des différents éléments d'interface.Ces réglages n'apportent pas de nouvelle fonctionnalité particulière à la recherche d'un AirTag sur l'application Localiser, et cette découverte ne devrait donc intéresser que les plus curieux. Il est très rare qu'Apple nous donne un (involontaire) aperçu de ses outils de développement, et il y a de très grandes chances que ce raccourci ne fonctionne plus avec la prochaine mise à jour d'iOS.