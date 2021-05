Le service musical Deezer s'intègre au HomePod

Après Pandora en novembre dernier, c'est au tour de Deezer d'annoncer son intégration au HomePod d'Apple. Les utilisateurs étant sous iOS 14.3 et la dernière version logicielle du HomePod peuvent désormais définir Deezer comme service musical par défaut sur l'enceinte connectée d'Apple. Il est alors possible de demander à Siri de jouer les titres du catalogue de Deezer sans avoir à rajouter à chaque fois le pénible « sur Deezer » pour éviter une bascule automatique sur Apple Music.Deezer précise qu'il est possible de lire les morceaux en haute qualité de Deezer HiFi sur le HomePod, avec une disponibilité en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni. Pour changer de service musical par défaut sur votre HomePod, rendez-vous dans l'application Maison, puis cliquez sur l'icône de la maison en haut à gauche, sélectionnez "Réglages de Maison" puis cliquez sur votre profil et enfin "Service par défaut" et "Deezer".