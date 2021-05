Des puces gravées en 2 nanomètres chez IBM

IBM vient d'officialiser la première technologie de puces au monde à atteindre une finesse de gravure de 2 nanomètres. Aujourd'hui, les processeurs les plus avancés, dont les modèles d'Apple avec les puces Apple A14 ou M1, sont gravés avec une finesse de 5 nanomètres. IBM cherche à impressionner en se comparant plutôt aux puces de 7 nanomètres : les chiffres sont donc à nuancer par rapport aux processeurs les plus récents. L'avancée reste tout de même importante : IBM promet jusqu'à 45% de puissance supplémentaire, ou jusqu'à 75% d'économies d'énergie. De quoi offrir une belle montée au puissance sur les installations où c'est la priorité, tout en permettant d'allonger drastiquement l'autonomie des appareils mobiles.Les processeurs mis au point par IBM ont été mis au point dans son laboratoire d'Albany (New York), et la mise en production chez les fondeurs ne sera pas à l'ordre du jour avant la fin d'année 2024. En attendant, la concurrence va rapidement progresser : TSMC, qui fabrique les processeurs ARM d'Apple, a déjà annoncé la commercialisation de ses premières puces gravées à une finesse de 3 nanomètres dès 2022. Au programme, cette nouvelle architecture permettra une baisse de la consommation de 25% à 30% ou une hausse des performances de 10% à 15%.