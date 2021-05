Les fonds d'écran de l'iMac M1 inclus à macOS 11.3

À l'occasion du lancement de l'iMac M1 , Apple a créé de nouveaux fonds d'écran tout en couleurs pour accompagner les coloris vifs de son nouveau tout-en-un. Ces fonds d'écran sont censés être exclusifs à l'iMac, mais ils ont bien été intégrés à macOS 11.3 , la dernière mise à jour du système d'exploitation du Mac qui est sortie à la fin du mois d'avril. Ils n'apparaissent pas par défaut, mais une manipulation toute simple permet de les récupérer.Pour cela, ouvrez les Préférences Systèmes, rendez-vous dans la section "Bureau et économiseur d'écran" puis double-cliquez sur le dossier "Fond d'écran". Cela ouvrira le dossier équivalent dans le Finder (Système > Bibliothèque > Desktop Pictures). Vous pouvez dans ce dossier retrouver les différentes images, dont le nom commence par "hello". Glissez-les sur le bureau ou dans un autre dossier. Enfin, réalisez un clic secondaire sur l'image que vous souhaitez appliquer en fond d'écran, puis sélectionnez l'option "Choisir comme image du bureau". Vous pouvez également retrouver ces images en ajoutant le dossier en question via le bouton "+" des Préférences Système.

Copie d'écran par Nate Thompson

Apple a aussi mis en place un nouvel économiseur d'écran "Hello" réservé à l'iMac M1 sur macOS 11.3, et il est également possible de l'activer sur n'importe quel Mac ; vous pouvez retrouver la procédure sur cette page