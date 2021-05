Un bricoleur crée un AirTag plus fin pour portefeuille

Les AirTags sont minuscules, mais ils restent tout de même plutôt épais pour une intégration dans un portefeuille. Leur conception interne a donné une idée au bricoleur Andrew Ngai, qui s'est mis en tête de diviser par deux l'épaisseur de l'ensemble en plaçant la pile bouton sur le côté et non au-dessus des circuits, puis en plaçant l'ensemble dans une carte plus à même d'être glissée dans un portefeuille.La bidouille est de haute volée, du démontage de l'AirTag au soudage des câbles d'alimentation à la carte mère en passant par la conception d'un nouveau support imprimé en 3D. L'opération restera donc réservée à des bricoleurs initiés. Le résultat est en tout cas probant, avec une épaisseur finale de 3,8 millimètres contre 8 millimètres pour l'AirTag original. Seule concession, il n'y a plus de haut-parleur.Apple pourrait-elle un jour s'inspirer de ce concept ? Le principe existe déjà chez certains concurrents, par exemple chez Tile ou chez Chipolo qui a sorti le premier traqueur de marque tierce compatible avec le réseau Localiser d'Apple. Il est possible qu'Apple sorte à terme plusieurs versions de ses AirTags, mais Apple n'est pas non plus du genre à multiplier les modèles pour s'adresser à des besoins trop spécifiques, surtout si un partenaire est susceptible de s'en occuper.