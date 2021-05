Au tour du HomePod blanc de ne plus être en vente

Il y a deux mois, Apple a annoncé l'arrêt de la production du HomePod , qui est resté en vente dans la limite des stocks disponibles. Les stocks du modèle noir sont épuisés depuis le 23 avril, et c'est maintenant au tour du modèle blanc de ne plus être disponible à la vente sur le site d'Apple, ont remarqué nos confrères de iGen . Il reste vraisemblablement un fond d'inventaire dans certaines boutiques physiques, mais celles-ci sont fermées en ce moment...Certains revendeurs disposent toujours du HomePod blanc en stock ; c'est notamment le cas de Boulanger et CDiscount . Ça sent en tout cas la fin pour le grand modèle de HomePod, qui ne devrait plus tarder à définitivement disparaître du site d'Apple.