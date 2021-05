Des rumeurs de couleurs pour le MacBook Air...

Le MacBook Air va-t-il suivre l'exemple de l'iMac M1 et basculer sur un design tout en couleurs ? Si Apple suit le même exemple que l'iMac G3 et de l'iBook G3 en 1998 et 1999, c'est effectivement la suite logique et nous avons déjà abordé cette hypothèse le mois dernier. Cette semaine, c'est Jon Prosser qui revient sur le sujet. C'est lui qui avait été le premier à promettre l'arrivée de couleurs sur l'iMac dès février dernier, et la même source à l'origine de cette information affirme maintenant qu'Apple va appliquer la même recette à ses ordinateurs portables. Un prototype de MacBook bleu aurait notamment été aperçu.

Concept par Ian Zelbo

Apple profiterait de sa prochaine génération d'ordinateurs portables pour revoir le design du MacBook Air et du MacBook Pro. Le MacBook Air M2 serait plus compact, plus fin et plus léger, notamment grâce à une nouvelle réduction des marges autour de l'écran, et le connecteur MagSafe ferait son grand retour pour la recharge magnétique. Il n'arriverait en revanche pas tout de suite : la sortie n'est pas attendue avant la fin d'année 2021 voire le début d'année 2022.